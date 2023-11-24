Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Kasım 2023 21:24
2. Torba kanun da yok yine

Defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü yerine getirilemedi maalesef 3600 Ek Gösterge 1. Dereceye yükselen tüm memurlara verilmelidir. Yazıktır Günahtır.

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