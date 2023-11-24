KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Kasım 2023 21:34
4b tercih sonrası

Merhabalar, çevre ve şehircilik bakanlığına büro personeli olarak başvuruda bulunmayı düşünüyorum. Fakat yerleşirsem bulunduğum ilden baska ile gel git yapmam gerekecek(özel şartlardan). Sonrasında bulunduğum ile başka bakanlık alımı olursa başvuruda bulunabilirmiyim? Sonraki süreçler ne olur? 2024 KPSS ye yeniden girip o puanla yeniden tercihte bulunabilirmiyim? Bilgi sahibi arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler

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