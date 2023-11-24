Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Kasım 2023 21:54
2024 Gaziantep Hakkında Bilgi

2024 atama dönemi için nasıldır yorumlarınız


0427
Aday Memur
24 Kasım 2023 22:41
değerli meslektaşlarım Gaziantep kadrosu hangi bankadan maaş alıyor bilgis olan varsa bilgilendirirse sevinirim teşekkür ederim.
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