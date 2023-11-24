KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Kasım 2023 22:52
lisans
sınava çalışmaya başlayan arkadaşlar nasıl yol haritası izliyor. mesela tarihi yazarak mı videodan mı izliyor? ben yazarak çalışınca zaman kaybı gibi geliyor? yardımcı olursanız sevinirim

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