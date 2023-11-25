dhmi'de yemek, servis ve lojman var mı?

selamlar. dhmi çalışanlarına yemek, servis ve lojman gibi imkanlar sunuyor mu? havalimanlarında özellikle yemek işi sıkıntı gibi duruyor. etrafları çoğunlukla boş, havalimanı fiyatları ortada. ulaşım da ayrı problem. çalışan arkadaşlar bilgi verebilirse çok memnun olurum.

selamlar. dhmi çalışanlarına yemek, servis ve lojman gibi imkanlar sunuyor mu? havalimanlarında özellikle yemek işi sıkıntı gibi duruyor. etrafları çoğunlukla boş, havalimanı fiyatları ortada. ulaşım da ayrı problem. çalışan arkadaşlar bilgi verebilirse çok memnun olurum.