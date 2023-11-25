Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Kasım 2023 00:00
dhmi'de yemek, servis ve lojman var mı?
selamlar. dhmi çalışanlarına yemek, servis ve lojman gibi imkanlar sunuyor mu? havalimanlarında özellikle yemek işi sıkıntı gibi duruyor. etrafları çoğunlukla boş, havalimanı fiyatları ortada. ulaşım da ayrı problem. çalışan arkadaşlar bilgi verebilirse çok memnun olurum.

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