Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 00:11
Eş durumda 3 yıllık süre hesabı.

merhabalar öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun biraz bugünle alakasız ama aklıma takıldı bilgisi olan yazabilir mi acaba. ben eylül 2021 de atandım bu ağustosta eş durumu yapabilir miyim ? bir dönem daha sarkar mı? geçen sene atanmışlar ama bu yıl sizce ne olur?


hallibo1
Aday Memur
25 Kasım 2023 13:01

Hocam bu biraz eş durumu durumu duyurusuna bağlı. Duruda kadroya geçme tarihini 30 Eylül yaparsa başvuru yaparsınız fakar 30 Ağutos kabul ederse yapamazsnız. Duyuru her sene farklı tarih verebilir böyle debir durum var.

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