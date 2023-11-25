Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 00:11
eş durumu 3 yıllık süre
merhabalar öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun biraz bugünle alakasız ama aklıma takıldı bilgisi olan yazabilir mi acaba. ben eylül 2021 de atandım bu ağustosta eş durumu yapabilir miyim ? bir dönem daha sarkar mı? geçen sene atanmışlar ama bu yıl sizce ne olur?

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