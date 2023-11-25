eş durumu 3 yıllık süre

merhabalar öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun biraz bugünle alakasız ama aklıma takıldı bilgisi olan yazabilir mi acaba. ben eylül 2021 de atandım bu ağustosta eş durumu yapabilir miyim ? bir dönem daha sarkar mı? geçen sene atanmışlar ama bu yıl sizce ne olur?

merhabalar öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun biraz bugünle alakasız ama aklıma takıldı bilgisi olan yazabilir mi acaba. ben eylül 2021 de atandım bu ağustosta eş durumu yapabilir miyim ? bir dönem daha sarkar mı? geçen sene atanmışlar ama bu yıl sizce ne olur?