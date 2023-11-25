Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Kasım 2023 01:05
Raporlu Memuru Çalıştırma

Arkadaşlar raporum devam ettiği esnada amirin baskısı üzerine işe gittim. O günlerde işte olduğuma dair kanıtlar var şikayetçi olmayı düşünüyorum sonucu ne olur beni nereye sürükler şimdiden teşekkür ederim

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