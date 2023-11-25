KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Kasım 2023 02:54
Tsk Genel sağlık yönetmeliği

Merhaba saygı değer büyüklerim ben astsubayliga hazırlanıyorum nasipse dış kaynaktan girmeyi düşünüyorum fakat sağlık yönetmeliği ile ilgili kafamda bir soru mevcut.

Ben 3 yaşında iken bağırsak ameliyati olmuşum ve bu ameliyatın adı megakolon diye geçiyor, ve mevzuat da bu ameliyat ismi geçiyor. Beni ameliyat eden doktor bu ameliyatın raporu bulunmuyor çünkü 20 yıla yakın süre geçtiği için, fakat kendisi bana ameliyat hakkında tüm bilgiyi verdi, kronik olmadığını ve nuks etmediğini belirtti. Siz saygı değer büyüklerim acaba megakolon ameliyati tsk da bir engel teşkil eder mi a dilimine mi girer?

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