Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Kasım 2023 05:02
Pomem-Psikiyatri tanısı

Ekim ayında psikiyatri ye gittim. Ben kendimi düzgün bir şekilde ifade edemeden depreks yazdı. İlaç raporu çıkarmış. Tedavi tanısı olarakta karışık anksiyete depresif bozukluk yazmış. İlacı aldım ama kullanmadım. 31.dönem Pomem için başvuru yapabiliyor miyim?

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