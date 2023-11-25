KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Kasım 2023 05:08
Astsubaylık-psikiyatri tanısı

Ekim ayında psikiyatriye gittim. Ben kendimi düzgün bir şekilde ifade edemeden depreks yazdı. İlaç raporu çıkarmış. Tedavi tanısı olarakta karışık anksiyete depresif bozukluk yazmış. İlacı aldım ama kullanmadım. Astsubaylık için sorun olur mu?

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