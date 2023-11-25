Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Kasım 2023 10:00
Müdür kurumun anahtarımı aldı etik mi?

Ben aday memuruyum adam bildiğin beni "anhtarlarımı evde unuttum, seninkini ver." diye kandırdı. ertesi gün, alabilir miyim diye sorduğumda, kızdı, "moralimi bozma" dedi.

yani dün yalan söylemiş oldu. öyle aldı. Diğer arkadaşlarımın varken benimkini nasıl alabilir?

Ne yapmam lazım?


h.ulker
Aday Memur
25 Kasım 2023 10:16
Boşver anahtar da olmayı versin her hareketlerine takılmayin..
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