Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Kasım 2023 10:01
Adliye Şoförlük

Herkese Merhaba, İyi Forumlar.

İzmir Adliyesine Şoför olarak işbaşı bekliyorum.

Adliye şoförü ne sürer, görevleri nelerdir vs. vs. Bilgisi olan var mıdır?

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