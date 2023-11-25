askerlik hizmeti

dostlar burada yeniyim bu konu daha önce açılmıştır büyük ihtimalle ama uygulamada arama kısmı bulamadigim için sormak istiyorum. sözleşmeli personel olarak yeni başladım. telegram grubunda askerliği hizmet yılı olarak saydirip 1 yılı dolmamasina ragmen izin hakkınin geldiğini söyleyenler var. bu doğrumu dogduysa nasıl yapılır tesekkurler

dostlar burada yeniyim bu konu daha önce açılmıştır büyük ihtimalle ama uygulamada arama kısmı bulamadigim için sormak istiyorum. sözleşmeli personel olarak yeni başladım. telegram grubunda askerliği hizmet yılı olarak saydirip 1 yılı dolmamasina ragmen izin hakkınin geldiğini söyleyenler var. bu doğrumu dogduysa nasıl yapılır tesekkurler