Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Kasım 2023 10:19
askerlik hizmeti
dostlar burada yeniyim bu konu daha önce açılmıştır büyük ihtimalle ama uygulamada arama kısmı bulamadigim için sormak istiyorum. sözleşmeli personel olarak yeni başladım. telegram grubunda askerliği hizmet yılı olarak saydirip 1 yılı dolmamasina ragmen izin hakkınin geldiğini söyleyenler var. bu doğrumu dogduysa nasıl yapılır tesekkurler

Çok Yazılan Konular

3+1 hakkindaAnkaradan Tekirdağa becayişMerkezi atama4B Geçici Görevlendirme Hk. Bilgi696 sürekli işçi sözleşmeli personelin amiri olabilir mi?4b Koruma Güvenlik Memuru Hakları Nelerdir

Sözlük

ben.keyfim.kahyası06 3 Öğretmenler Günü 6 rusça 1 Zerengökçe 3 araba arkası yazıları 2 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 3 kapadokya yeraltı şehirleri 1 Hafta sonu yatmak 10 işsizler günü 1 yeşaya'nın kehanetleri 3

Son Haberler

Tarkan öğretmenin kürek sapıyla çalıştırdığı Ramazan ciritte dünya 2.'si olduAracıyla bahçeye uçtu, 'yine ölmedik, çok şükür' dediEk MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?Yargıtay'dan patronlara 'İşe iadede samimi olun' uyarısı2 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Editörün Seçimi

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.