Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2023 10:34
unvan değişikliği
mülakat puanlari yazılı sınava yakın mi geldi yüksek gelen bilmem olabilir mi dürüstçe söylesin:)) çünkü konuşulan artı eksi 1 puanla sıralama bozulmayacak deniyordu

berkehan81
Şef
25 Kasım 2023 12:17

Sıralama korunmuş benim öyle oldu 2015 yılında görevde yükselmeye girdim yazılıdan 60 puanı geçemediğim için mülakata giremedim, 2020 yılında yine yazılıda 60 puanı geçemedim 2023 yani bu yıl 60 puanı geçtim ve mülakattanda yazılının aynısını verdiler bence sıkıntı yok yani olması gerekende bu ...


vhki6640
Aday Memur
25 Kasım 2023 12:18
ona katiliyorum illaki herkes çok emek verdik ben 3 sınavdır yazılımı geçip mülakata takılıyorum referans olmaması suç malum :))
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