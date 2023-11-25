Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2023 12:35
Engelli raporu

Doğuştan sağ gözüm görmüyor. 2004 yılı normal kpss ile sağlık bakanlığına sağlık teknikeri olarak normal memur olarak atandım. 19 yıldır görev deyim. Şimdi doğuştan olan sağlık problemim için yüzde 40 ve üstü sağlık raporu alsam engelli kadrosuna geçebilir miyim. Emeklilik tayin vs ne gibi değişiklik olur. Cevaplarsanız sevinirim.

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