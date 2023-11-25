Sonradan engelli raporu

Ekim 2008 Öncesi ie Giren Engelli Memurun Erken Emeklilik Süreleri 5510 saylı Yasanın Geçici 4. Maddesine göre; a) 1 Ekim 2008 öncesi engelli olarak işe giren engelli memurlar, engel oranına bakılmaksızin; 15 yil (5400 prim günü) dolduğunda erken emeklilik hakkı elde ederler. b) 1 Ekim 2008 öncesi işe girmi ancak ie girdikten sonra engelli hale gelenlerden, engel durumlarının doğustan olduğunu belgeleyenler de 15 yıl dolduğunda erken emeklilik hakkı elde ederler. c) 1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş ancak işe girdikten sonra engelli hale gelenler için engel oranlarına göre emeklilik süreleri belirlenir. Buna göre 1) 50 ila %59 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıl sigortali olmakla (5760 gün), l) %40 ila %49 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıl sigortalı olmakla (6480 gün), 1) %60 ve üzerinde engelli olduğu anlaşılıp, malulen emeklilik hakkı alamayan sigortalılar, en az 15 yildan beri sigortalı olmak ve en az 3600 prim günü

Ekim 2008 Öncesi ie Giren Engelli Memurun Erken Emeklilik Süreleri 5510 saylı Yasanın Geçici 4. Maddesine göre; a) 1 Ekim 2008 öncesi engelli olarak işe giren engelli memurlar, engel oranına bakılmaksızin; 15 yil (5400 prim günü) dolduğunda erken emeklilik hakkı elde ederler. b) 1 Ekim 2008 öncesi işe girmi ancak ie girdikten sonra engelli hale gelenlerden, engel durumlarının doğustan olduğunu belgeleyenler de 15 yıl dolduğunda erken emeklilik hakkı elde ederler. c) 1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş ancak işe girdikten sonra engelli hale gelenler için engel oranlarına göre emeklilik süreleri belirlenir. Buna göre 1) 50 ila %59 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıl sigortali olmakla (5760 gün), l) %40 ila %49 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıl sigortalı olmakla (6480 gün), 1) %60 ve üzerinde engelli olduğu anlaşılıp, malulen emeklilik hakkı alamayan sigortalılar, en az 15 yildan beri sigortalı olmak ve en az 3600 prim günü