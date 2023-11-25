Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Kasım 2023 12:47
Sonradan engelli raporu

Doğuştan sağ gözüm görmüyor. 2004 yılı normal kpss ile sağlık bakanlığına sağlık teknikeri olarak normal memur olarak atandım. 19 yıldır görev deyim. Şimdi doğuştan olan sağlık problemim için yüzde 40 ve üstü sağlık raporu alsam engelli kadrosuna geçebilir miyim. Emeklilik tayin vs ne gibi değişiklik olur. Cevaplarsanız sevinirim.


cjbsyf
Memur
25 Kasım 2023 13:36
Ekim 2008 Öncesi ie Giren Engelli Memurun Erken Emeklilik Süreleri 5510 saylı Yasanın Geçici 4. Maddesine göre; a) 1 Ekim 2008 öncesi engelli olarak işe giren engelli memurlar, engel oranına bakılmaksızin; 15 yil (5400 prim günü) dolduğunda erken emeklilik hakkı elde ederler. b) 1 Ekim 2008 öncesi işe girmi ancak ie girdikten sonra engelli hale gelenlerden, engel durumlarının doğustan olduğunu belgeleyenler de 15 yıl dolduğunda erken emeklilik hakkı elde ederler. c) 1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş ancak işe girdikten sonra engelli hale gelenler için engel oranlarına göre emeklilik süreleri belirlenir. Buna göre 1) 50 ila %59 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıl sigortali olmakla (5760 gün), l) %40 ila %49 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıl sigortalı olmakla (6480 gün), 1) %60 ve üzerinde engelli olduğu anlaşılıp, malulen emeklilik hakkı alamayan sigortalılar, en az 15 yildan beri sigortalı olmak ve en az 3600 prim günü

cjbsyf
Memur
25 Kasım 2023 13:42
Ayrıca b) maddesinin senin için uygun olduğunu düşünüyorum.b)maddesi uygun olmasa bile c )maddesini her halükarda kurtarıyorsun emeklilik icin.
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