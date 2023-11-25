Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 13:25
Haftalık 21 saat dersi olan branş öğretmeni norm fazlası olabilir mi

Merhaba arkadaşlar. Seçmeli edebiyat dersleri ile beraber haftada 21 saat dersi olan edebiyat öğretmeni norm fazlası olabilir mi?


Aygüll1
Aday Memur
25 Kasım 2023 13:37
norm fazlalığı puanı düşük olmaya göre değil miydi. bu başlığın cvbını ben de merak ediyorum

goztepe1923
Aday Memur
25 Kasım 2023 13:44

Diğer edebiyatçıların da 21 saat dersi var. Sadece müdür yardımcısının 6 saati var

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