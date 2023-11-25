Haftalık 21 saat dersi olan branş öğretmeni norm fazlası olabilir mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Derste fotokopi çekmeye tutanak tutulmasıUzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Açıklandı)'PDR Çözüm Önerisi'ni konuşuyoruz... 'medenice'Öğretmenler Gününde Dayak Yiyen 3 Öğretmen.Islak kek yeme günü kutlu olsun.Neyi bekliyoruz hocam?Öğretmenler gününüz kutlu olsun24 Kasım'da öğretmen alımlarında sayılar açıklanır mı?Hizmet puanı davalarıHİV, memuriyete(öğretmenlik) engel teşkil eder mi?
Sözlük
Son Haberler
Bakan Yumaklı'dan 'yerel seçim' açıklaması: Son darbeyi vurmak istiyoruzAK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacakZabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildiTarlaya devrilen otomobil ve traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandıİşçi statüsüne geçen ikramiye alabilir mi, şartları nedir?
Editörün Seçimi
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.