Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 13:48
özel eğitim anaokulu ekders

rehber öğretmenler özel eğitim anaokullarında ekdersi %25 arttırımlı mı alır yoksa sadece derse giren öğretmenler mi arttırımlı alır

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