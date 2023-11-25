Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2023 19:22
Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?

İyi günler arkadaşlar acil birimde röntgende tek çalışan personelin dinlenme hakları nelerdir? 8-12-16 veya 24 saat nöbetlerde tek çalışan personelin dinlenme saati hakkı var mı? İnternette 24 saate 4 saat dinlenme hakkı yargıtayın emsal kararı var diye haber var.

Havasız sağlıksız bir ortamda 5 dakika hava almaya çıksak dahi sorun ediliyor. Diğer tüm personeller birbirlerini dinlendirir iken tek çalışan personel olarak idarece sıkıştırılıyoruz.


umutXx
Daire Başkanı
25 Kasım 2023 21:08

kardeş hakkını hukuki yollarla araman gerekecek

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