Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?

İyi günler arkadaşlar acil birimde röntgende tek çalışan personelin dinlenme hakları nelerdir? 8-12-16 veya 24 saat nöbetlerde tek çalışan personelin dinlenme saati hakkı var mı? İnternette 24 saate 4 saat dinlenme hakkı yargıtayın emsal kararı var diye haber var.

Havasız sağlıksız bir ortamda 5 dakika hava almaya çıksak dahi sorun ediliyor. Diğer tüm personeller birbirlerini dinlendirir iken tek çalışan personel olarak idarece sıkıştırılıyoruz.