KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Kasım 2023 19:40
Kyk düz memurluk - üniversite düz memurluk

İki kurum hakkında da bilgisi olan karşılaştırma yapabilecek olan varmıdır? GSB de kadrolu yurt yönetim memurluğu mu üniversitede sözleşmeli büro personeli mi?

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