Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 20:32
Norm fazlası öğretmenler için ihtiyaç listesi yayınlamak zor mu!!?

Norm fazlası öğretmenlerin atanması doğrultusunda il ihtiyaç listesini hâlâ açıklamayan Konya gibi kaç il vardır!!?

İlgili resmi yazı geleli 1 hafta olmuş, Konya münhal listeyi niçin hâlâ açıklamaktan kaçınır anlamış değilim!!?

İş bu öğretmenleri geçici görevlendirmeye gelince Norm fazlası öğretmenlerin iyi kötü demeden rastgele okullara görevlendirilmesi anında yapılır!??

Aynı hassasiyet burada da gösterilse ne olur sanki!??


emre0476
Aday Memur
25 Kasım 2023 20:34

iş yapmak istemeyene zor hocam

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