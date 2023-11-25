Karakollar adelete açılan ilk kapıdır. karakollar (Polis Merkezleri emniyet teşkilatının okuludur.) eski ismi polis karakolu olan yeni ismi polis karakolunun şubelerde sorun yaşayan yada komsercikleri tartıştığı personeli SÜRGÜN OLARAK polis merkezine gönderilmesi sanıyorum bu idarecilerin YERİNDE ISLAH nedir bilmiyorlar. şu şu hatasından yada sorunundan dolayı sürgün olarak gönderdiğin polis merkezinde bu personel ıslah mı ediliyor polis merkezleri ıslah yeri mi? Neden polis merkezleri sürgün yeri olarak değerlendiriyor? Neden resmi çalışanlar pek caizip değil. Kardeşim bu teşkilatın okulu madem polis merkezi neden tüm personel burda çalışmıyor. branjlaşma olmalı. tak diye bir yerden bir başka birime atamanın önü kesilmeli. yeni başlayan 3 sene çevik 3 sene polis merkezi 3 sene koruma sonra şubelere geçmesi lazım

Karakollar adelete açılan ilk kapıdır. karakollar (Polis Merkezleri emniyet teşkilatının okuludur.) eski ismi polis karakolu olan yeni ismi polis karakolunun şubelerde sorun yaşayan yada komsercikleri tartıştığı personeli SÜRGÜN OLARAK polis merkezine gönderilmesi sanıyorum bu idarecilerin YERİNDE ISLAH nedir bilmiyorlar. şu şu hatasından yada sorunundan dolayı sürgün olarak gönderdiğin polis merkezinde bu personel ıslah mı ediliyor polis merkezleri ıslah yeri mi? Neden polis merkezleri sürgün yeri olarak değerlendiriyor? Neden resmi çalışanlar pek caizip değil. Kardeşim bu teşkilatın okulu madem polis merkezi neden tüm personel burda çalışmıyor. branjlaşma olmalı. tak diye bir yerden bir başka birime atamanın önü kesilmeli. yeni başlayan 3 sene çevik 3 sene polis merkezi 3 sene koruma sonra şubelere geçmesi lazım