Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Kasım 2023 20:40
Polis Merkezi
Karakollar adelete açılan ilk kapıdır. karakollar (Polis Merkezleri emniyet teşkilatının okuludur.) eski ismi polis karakolu olan yeni ismi polis karakolunun şubelerde sorun yaşayan yada komsercikleri tartıştığı personeli SÜRGÜN OLARAK polis merkezine gönderilmesi sanıyorum bu idarecilerin YERİNDE ISLAH nedir bilmiyorlar. şu şu hatasından yada sorunundan dolayı sürgün olarak gönderdiğin polis merkezinde bu personel ıslah mı ediliyor polis merkezleri ıslah yeri mi? Neden polis merkezleri sürgün yeri olarak değerlendiriyor? Neden resmi çalışanlar pek caizip değil. Kardeşim bu teşkilatın okulu madem polis merkezi neden tüm personel burda çalışmıyor. branjlaşma olmalı. tak diye bir yerden bir başka birime atamanın önü kesilmeli. yeni başlayan 3 sene çevik 3 sene polis merkezi 3 sene koruma sonra şubelere geçmesi lazım

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Kasım 2023 21:13
adam yemiyor içmiyor burda hangi konuyu açsam diye bütün gün düşünüyor:)
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