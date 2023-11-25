Yarı zamanlı çalışma hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
UYAP'a webden girilecekAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiYeni yayinlanan memurların hizmetini kapsayan yasaikm den büro personeli kadrosuna geçişSağlık özrü mazeret hk.Mazeretsiz tayin isteyebilir miyim ?İnfaz koruma memurlarının toplum içinde görevleriKatiplikten adli sicil memurluğuna geçişSözleşmeli istifaAdalet bakanlığı personelleri ge-çi-ne-mi-yor!
Sözlük
Son Haberler
Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto ettiSosyal medyada gündem olan fotoğraf: Kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdıBakan Yumaklı 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret ettiİzmir'de suç örgütü elebaşı yakalandıGalatasaray maçında ilginç anlar: Hakem sakatlandı
Editörün Seçimi
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.