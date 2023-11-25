Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2023 22:03
4b sağlık personeli bedelli askerlik
Herkese iyi akşamlar.Yardımlarınıza ihtiyacım var; 4B 3+1 e tabi sağlık personeliyim bedelli askerliğe gittiğimde süreç nasıl olacak yardımlarınız için teşekkürler

odyolog12
Memur
26 Kasım 2023 00:06

İlişiğin kesilecek askerlik sonrası hakkın saklı kalacak askerlik sonrası tekrar başlayacaksın


Azimli73
26 Kasım 2023 00:08
ayrılış için dilekçe verirken ücretsiz izin talebi olarak mı belirtiyoruz

Azimli73
26 Kasım 2023 00:09
bulunduğum kurumda ilgili birimin ihmali ile farklı bir konuyla alakalı memur arkadaşımızın hakkının yanmasına sebep olundu bunun için titizlikle öğrenmem gerekiyor

Azimli73
26 Kasım 2023 00:11
benim başıma da gelmesin
Toplam 4 mesaj

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