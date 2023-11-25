KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Kasım 2023 22:53
Kolum kırıldı (Asem)

Kolum kırıldı en az 2-3 ay içinde düzelme ihtimali var Asem mülakatına yetişebilirmiyim?

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