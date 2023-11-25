Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 22:54
Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına yüzde 58 zam ypılıyor peki ya maaşlara niye aynı oranda
Ekonomi

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