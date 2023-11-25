Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2023 22:54
Vergi, harç ve cezalara yüzde 58 zam yapılıyor. Peki ya maaşlara niye aynı oranda yapılmıyor?

Ekonomi


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
26 Kasım 2023 07:08
bunlar yılda bir kere zamlanıyor. memur iki kere zam alıyor.
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