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Editörler : ecoekonomist


25 Kasım 2023 22:57
Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına yüzde 58 zam yapılıyor peki maaşlara niye aynı oranda z
Ekonomi

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yuksek faiz, borc batagiBorsada yatırım yapmak.

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