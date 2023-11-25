Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


25 Kasım 2023 23:00
İspanya Filistini tanımak istiyor

Avrupa Birliğinden gelen açıklamalar Gazze adına üzücü

Fakat içlerinde İspanya Filistini tanımak istiyor.

Belçikadan da benzer açıklamalar geliyor.

Batılı ülkelerden Güney Amerika kıtası da Filistinden yana

Mısır da Sisi tek devletli Filistinden yana

Rehine takasları devam ederken bu gibi açıklamaların önemi büyük

Tebrikler İspanya.

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