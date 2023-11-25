KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Kasım 2023 23:25
kpss konu ders süresi
çevremdeki arkaşlarım kpss tarihi 1 ayda, coğrafyayı 20 günde bitirdiklerini söylüyorlar. bu süreler çok abartı değil mi sizcede mesela YouTube'da kpss tarih videolarını hoca 70 küsür videoda anlatmış her gün 2 video izlemiş olsa bile ezberi hangi ara yapıyorlar?

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