kpss konu ders süresi

çevremdeki arkaşlarım kpss tarihi 1 ayda, coğrafyayı 20 günde bitirdiklerini söylüyorlar. bu süreler çok abartı değil mi sizcede mesela YouTube'da kpss tarih videolarını hoca 70 küsür videoda anlatmış her gün 2 video izlemiş olsa bile ezberi hangi ara yapıyorlar?

çevremdeki arkaşlarım kpss tarihi 1 ayda, coğrafyayı 20 günde bitirdiklerini söylüyorlar. bu süreler çok abartı değil mi sizcede mesela YouTube'da kpss tarih videolarını hoca 70 küsür videoda anlatmış her gün 2 video izlemiş olsa bile ezberi hangi ara yapıyorlar?