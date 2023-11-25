ÖYP Zorunlu Hizmet-Muvafakat-Senet Hakkında Yardım!

Hocalarım merhabalar, arş. gör. doç. dr'um. Kadro verilmiyor.

Diğer başlıklar çok eskimiş. 5 seneden fazladır zorunlu hizmetimi icra ediyorum.

Sayın hocalarım benim şöyle bir durumum var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

07.09.2011'de ÖYP ile X üniversitesine atandım.

31.08.2012'ye kadar oradaydım bu aralıkta dil eğitiminde 6 ay geçirdim yurtiçinde Gazi Üniversitesinde. Senet imzaladım mı hatırlamıyorum.

04.09.2012'den 17.10.2018'e kadar Y üniversitesinde Yüksek lisans-doktora yaptım.

17.10.2018'den şu zamana kadar X üniversitesine döndüm ve çalışıyorum.

1-Benim sorum şu ki başka bir üniversitenin kadrosuna atanmam sözkonusu şu an. Bana mecburi hizmet çıkarabilirler mi?

Hitap hizmet dökümünde 2011-2012 dönemlerinde X üniversitesinde görünüyorum.

2-Diğer sorum: Kurumum muvafakat verirse bunu YÖK engelleyebilir mi? Bize söylenen bir şehir efsanesidir. Kurum izin verse de YÖK vermiyor diye. Çevremde dolu zorunlu hizmeti varken kurum değiştirenler var. YÖKte hepimizi inceleyen bir birim olduğunu çok sanmıyorum.

3-Son sorum da muvafakat alma sırasında mı zorunlu hizmet olayı devreye girer. Yani bir belge veriyorlar ya diğer kurumda 15 gün içinde başlayın diye. Bu belgeyi alıp sonrasında zorunlu hizmetin var deyip atamazlarsa rezil olmayalım.

Seneti bu aşamaya gelmeden kurumumuz bize söylüyor mu?

Lütfen yardımcı olun. Çok sağolun şimdiden