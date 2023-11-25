KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Kasım 2023 23:46
Çevre şehircilik Mükemmel şart

Kadro yakma muhabbeti bu alımda yok.Basvuru kılavuzu genel bilgilerde daha önce kamuda sözleşmesi varsa diyo bakanlık atamasını yapmayacaktın.O yüzden hali hazırda atanması yapılan ve yerini beğenmeyen arkadaşlar bu atanmaya basvuramiyorsunuz başvurmanız ve kazanmanız halinde atanmaniz yapılmayacaktır.basvuru kılavuzunda genel bilgileri okuyunuz lutfen


Dol8311
Aday Memur
25 Kasım 2023 23:48

İnşallah 21 Aralık'taki merkezi atamada böyle olur

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