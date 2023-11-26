KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Kasım 2023 00:15
DHMİ 2022/1 atamadan beri bekleyen var mı soruşturmadan

Eskiden kalma açık bir soruşturmadan dolayı halen beklemekteyim böyle bir durum yaşayan var mı soruşturma kapanmadan kendileri soruşturmadan cevap verir mi

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