Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2023 00:24
ÜNİVERSİTE TDS SAĞLIK BAKANLIĞI LABORATUVAR

Üni de tıbbi sekreter olan sağlık bakanlığına laboratuvar teknikleri olarak atanabilir mi üniden istifa edip sağlık bakanlığına geçebilir mi?


paramedic2000
Aday Memur
26 Kasım 2023 01:34
fıstık gibi sekreterligi bırakıp laboratuvarı ne yapacaksın
Toplam 1 mesaj

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