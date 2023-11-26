Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2023 00:48
MEMURİYETİ SUİSTİMAL
İyi akşamlar. Bir konuda öneri alacağım. Bir devlet hastanesinde diş hekimiyim. Buradaki bir bayan hekim 5-6 yıldır hiç işe gelmiyor. Annesi babası da doktor. Sürekli rapor izin heyet raporu yıllık izin şeklinde 1 gün bile işe gelmeden maaşını alıyor. Başhekim de yakın arkadaşı. Bu durumdan yakındığımızda herşey usulüne uygun bu konuyu deşmeyin diyip işin içinden çıkıyor. (belki de kağıt üzerinden uygundur bilemiyorum) O kadının işgal ettiği kadro yüzünden yerine başka biri gelemiyor. Biz de hastalara yetişmekte zorlanıp fazladan nöbet tutuyoruz. Bu kişi ayrıca yıllardır diş hekimi olan kocasının kliniğinde çalışmakta. Arkası sağlam korkusuyla (ki muhtemelen de sağlamdır) Kimsenin birşey yapmaya cesareti yok. Bu kişiye karşı yapabileceğimiz bir şey varmı? Ne yaparsak arkasındaki kişiler bile bunu kurtaramaz? Şimdiden teşekkürler.

bürodan
Şube Müdürü
26 Kasım 2023 01:47

Silsileyi takip ederseniz hiç bir şey çıkmaz. Direkt Cimer 'e yazmalısınız kanıtlar sunarak detaylara inerek. Cimer'de gizli şikayet olayı var mı yok mu bilmiyorum gizli kalmasını da söyleyebilirsiniz çünkü sonrasında mahkemelik durum olursa kim olduğunuz çıkar ortaya ve dediğiniz gibi arkası sağlamsa size sorun yaratabilir.

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