Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Kasım 2023 01:35
2023 Aralık Enflasyonu

Yılın son enflasyonu başlığı. Bu enflasyon verisi sonrası Memur,Memur Emeklileri,Asgari ücretliler ve diğer kesimler olmak üzere bir çok çalışanın zam oranı netleşecek. Tahmin veya öngörüler için erken ama benim düşüncem; 3.70 - 4.20 arası

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