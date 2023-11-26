KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Kasım 2023 01:59
Sahil güvenlik dış kaynaktan sözleşmeli subay

Arkadaşlar merhaba ben Deniz ulaştırma işletme mühendisliği mezunuyum 4 yıllık suem hakkında sorularım var acaba bilginiz var mı.

1 kabul edilince MSÜ gibi 4 yıl eğitim mi alınıyor.

2 sözleşmeli süresi ne kadar oluyor

3 rütbe yükselme ve kalıcı olma şansı varmı

4 evli adaylar lojman vb. Şartlardan yararlanabiliyor mu

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