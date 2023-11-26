Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2023 02:53
3+1 eğitim durumu
17 ocakta 1 senem dolacak eğitim durumu tayini isteyebilir miyim çıkmayanlar dava açıyormuş olabilir mi

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