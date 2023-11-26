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Editörler : Lanet


26 Kasım 2023 07:50
Nasıl Olur

Nasuh Olur

Af ya Rabbi derim af isterim ama hep günahım için değil

Bazen anneciğim babacığım için isterim ama hep değil

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Tek başıma içime yönelip derim af ya Rabbi, bazen tek değil

Şahit tutar derim affını isterim ya Rabbi, ama hep değil

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Şahit tuttuğum Şâh-ı Sâkî olurya evliya O, güzel olur

Çalınan malıma olsa ya şahit olsa ya şahit güzel olur

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Nakşibendi Mürşidleridir şahit olur tövbeye nasuh olur

Kalpten isteyip ettiysem tövbemi Kahta Menzil'de iyi olur

Barış Sağlam

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