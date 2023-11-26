Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 10:15
Emekli tazminatı ( ikamiyesi )

Emekli tazminatları seçimlerden sonra,hazine bonusu, vb,kağıdı olarak veyaemekli maaşlarına yansıtılarak verilecek söylentileri dolaşıyor.bunun için yılbaşında emekli olmayı düşünen çok sayıda memur var.bunun aslı astarı var mı,ekonomideki durum aslında bunun doğru olabileceği sinyalini de veriyor.faizler çok arttı.mehmet şimşek daha önce bu tazminatlarla ilgili çalışmalar yapılıyor demişti.bu konusunda bilgisi olanlar varmı.


Arizonalı
Aday Memur
26 Kasım 2023 12:10
olmaz öyle şey
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