Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Kasım 2023 11:00
Doğum sonrası ücretsiz izin ne zaman alınabilir

Merhabalar doğum sonrası 2 yıl ücretsiz izin almayı düşünüyorum fakat tam o süreçte beklediğim bir durum var ona göre alacağım, doğum izni bitikten sonra birkaç günlük yıllık izin alıp sonrasında ücretsiz izin alabilir miyim yoksa doğum izni sonrası direkt ücretsiz izin mi girmek zorundayım bilen var mı acaba


Tekniker48
Aday Memur
26 Kasım 2023 11:21
2 yıl içinde istediğiniz zaman alabilirsiniz

s.c2017
26 Kasım 2023 12:03

2 yıl içinde istediğim zaman alamıyorum diye biliyorum şöyle ki doğum sonrası ücretsiz izin alma hakkı 2 yıl ama doğum sonrası 6 ayı geçerse belli bir sebep sunarak en fazla 1 yıl ücretsiz izin alınıyor

Tekniker48, 1 saat önce
2 yıl içinde istediğiniz zaman alabilirsiniz
Toplam 2 mesaj

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