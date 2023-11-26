Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2023 11:42
Müdür Yardımcısı Odası

Merhaba, üç hafta önce müdür yardımcılığına başladım. 2 müdür yardımcısı da benle aynı dönemde atanmasına rağmen onlar görevlendirme olarak başladığı için en son göreve ben başladım. Bayan olmama ve branşım edebiyat olmasına rağmen bana çıraklık verildi. Çıraklık olduğu için de bir erkek memur, bir müdür yardımcısı ve ben üç kişi aynı odadayız. Bulunduğum binada bayan tuvaleti bile yok ama binaya gitmek zorundayım. Müdür Bey'e ayrı bir oda istediğimi söylediğimde hiçbir çözüm üretmiyor. Beni orada tutmak istiyor. Diğer bayan müdür yardımcılarının ayrı odaları var. Bu adaletsizlik değil mi? Puanım da yeni başlayanlardan yüksek bu normal mi, çözüm nedir?


bahçesaray
Aday Memur
26 Kasım 2023 12:12
kamu ombudsman lığına dilekçe yazın hocam,anında çözülür

difficulties
Şube Müdürü
26 Kasım 2023 12:17

onlar görevlendirilmiş kişiler. normal.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Açıklandı)Öğretmenler Gününde Dayak Yiyen 3 Öğretmen.Islak kek yeme günü kutlu olsun.Neyi bekliyoruz hocam?Öğretmenler gününüz kutlu olsunHaftalık 21 saat dersi olan branş öğretmeni norm fazlası olabilir mi?Okul Psikolojik Danışmanı DYK Resmi KararÖğretmene önlükEskişehir - Banka promosyonuAra Tatili Anketine Katıldınız mı?

Sözlük

Gönül Dağı dizisi 1 hayırlı cumalar 1 last call for istanbul 1 Napoleon 2023 1 king kong vs godzilla 1 cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 3 Öğretmenler Günü 4 Mecidiyeköy 2 memurlar.net ücretli üyelik 1 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 3

Son Haberler

Elazığ'da son yağışlar su kaynaklarında seviyenin artmasını sağladıZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor'Gereksiz görüntüleme radyasyon doz miktarı kanser riskini artırıyor' uyarısıArsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldıÜniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansörün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması