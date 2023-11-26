Müdür Yardımcısı Odası

Merhaba, üç hafta önce müdür yardımcılığına başladım. 2 müdür yardımcısı da benle aynı dönemde atanmasına rağmen onlar görevlendirme olarak başladığı için en son göreve ben başladım. Bayan olmama ve branşım edebiyat olmasına rağmen bana çıraklık verildi. Çıraklık olduğu için de bir erkek memur, bir müdür yardımcısı ve ben üç kişi aynı odadayız. Bulunduğum binada bayan tuvaleti bile yok ama binaya gitmek zorundayım. Müdür Bey'e ayrı bir oda istediğimi söylediğimde hiçbir çözüm üretmiyor. Beni orada tutmak istiyor. Diğer bayan müdür yardımcılarının ayrı odaları var. Bu adaletsizlik değil mi? Puanım da yeni başlayanlardan yüksek bu normal mi, çözüm nedir?