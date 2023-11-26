Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Kasım 2023 11:53
Bipolar Silahlı Nöbet ve Gece Nöbeti Hk.
Bu vaziyette olan arkadaşlara, başlıkta belirtilen hizmetlerin yaptırılabilmesi mümkün müdür?

Çok Yazılan Konular

TSK sağlık raporu?Akıllı kart yenilemeAskeri okullar hakkında

Sözlük

babür devleti 1 ben.keyfim.kahyası06 3 No Hard Feelings 2023 1 Gönül Dağı dizisi 1 Dücane Cündioğlu 1 Bugün olanlar 3 böbürlenmek 3 kapadokya yeraltı şehirleri 2 Çilingir sofrası 1 Zerengökçe 1

Son Haberler

Elazığ'da son yağışlar su kaynaklarında seviyenin artmasını sağladıZonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor'Gereksiz görüntüleme radyasyon doz miktarı kanser riskini artırıyor' uyarısıArsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldıÜniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansörün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması