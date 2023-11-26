Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2023 12:52
Şube müdürlüğü yazılı sıralaması ne zaman açıklanacak

Şube müdürlüğü yazılı sonuçları açıklandı lakin sıralama yazmıyor, kaçıncı sıradayız nasıl bileceğiz

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