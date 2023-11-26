Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2023 13:09
Hemşire Eş Durumu Tayin Dönemleri?

Merhabalar. Bildiğiniz üzere sözleşmeliler kadroya geçti. Eşi özel sektörde çalışan kadrolu hemşireler için eş durumu tayin dönemleri ne zaman oluyor? Yani çoğu kurumda yılda iki defa belli aylarda oluyor ya sağlık bakanlığında hemşireler için durum nasıl? Çünkü bakıyorum foruma herkes dilekçe verdik falan demiş ancak bunun genel bir başvuru dönemi yok mu?

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