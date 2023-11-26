Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2023 13:13
becayiş
iyi günler sgk kurumuna büro personeli olarak atandım 1 yılım dolduğunda becayiş hakkım olur mu acaba?

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