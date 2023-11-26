Acil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavga

Değerli üyelerim devlet hastanesi acil serviste güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım, 3 gün önce hasta(kadın annesi) ve hasta yakını(oğlu 26 yaş) acil servise geldiler, annesi direk yeşil alanda sıraya geçince teyze sırada başkaları olabilir sor lütfen dedim. Akabinde oğlu bana kaşlarını çatıp küfür etti (ailevi) önce görmezden geldim bana dememiştir dedim bu sefer adımlarını bana doğru ilerletip yine küfür etti, bende ayağa kalkıp ne diyorsun sen küfür mü ettin dedim, yanında gittim elini kaldırarak konuştu bende eline dokunup elini indir öyle konuş kimsin sen küfür ediyorsun dedim, annesi o engelli dedi bende organsal bi engeli var diye düşündüm zihinsel engelli olduğunu o an idrak edemedim. ardından annesini uyardım oğluna sahip çık küfür ediyor yanından ayırma diye, arkamı döndüm giderken oğlu bana saldırmaya çalıştı bende şahsı tuttum ceketinden annesinin yanına götürmek için ardından kolumu tutup tırnaklarını geçirdi ve yumruk atmaya çalıştı ben yumruktan kaçıp bana doğru geldiğini gördüğüm için tekme atmak zorunda kaldım ve şahıs yere düştü, ardından ekip arkadaşlarım gelip olayı ayırmaya çalıştı, saldırgan hala küfür ettiği içn maddi güçe başvurup jopumu elime aldım o sırada polisler sakinleşeyim diye beni zorla dışarı çıkarmaya çalıştı, fakat o sırada saldırgan ve annesi bana hala küfür ediyordu. Olaydan sonra öğrendim ki saldırgan şahıs zihinsel engelli imiş ama ben o kargaşa da engelin zihinde olduğunu tespit edemedim. Acilden darp raporu aldım karşı taraf Şikayetçi olabilirler, mahkemeye taşınırsa sonuç ne çıkar sizin yorumlarınızı merak ediyorum