KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 14:41
Mezuniyete 10gün var saglık raporum gelmedi

Meraba arkadaslar talesemi taşıyıcısıyım 3 defa saglam raporu aldım saglik daire kabul etmedi 4. Kez Ankara bilkente sevk edildim büyük ihtimal b dilimi yazıldı ama halen dönüş yapılmadı mezuniyet 8 Aralık rapor yetişmezse ne olacak olumsuz olursa ne yapmalıyım?

Çok Yazılan Konular

Psikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu muPomem-psikiyatri tanısıYeni 10 binlik alım Pöh alımı olabilirmi?30. Dönem Bilecik Pomem

Sözlük

last call for istanbul 1 Çilingir sofrası 1 memurlar.net ücretli üyelik 1 ice man 1 3 numara saç 1 Bi molada yaşanan kaos 3 cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2 intihar etmek 3 Mecidiyeköy 1 Gönül Dağı dizisi 1

Son Haberler

Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdiMeteoroloji uyardı: 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildiYeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarının yükseltilmesiTürkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtıBazı dersler ve seçmeli olarak okutulan derslere ait öğretim programları yayınladı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması