KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Kasım 2023 14:51
Çevre ve şehircilik bakanlığı büro personeli

Maliye ve muhasebeci arkadaşlar kimler kaç puanla nereleri yazacak bilgi alış verişi yapalım ki ölü tercih yapmayalım

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Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.23/2 ÖSYM merkezi atama beklentiler , söylentiler 2023/7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harita teknikeri alımı4B tercih sonrasıÇevre şehircilik Mükemmel şartÖnlisans KPSSTPAO servis görevlisiUlaştırma BakanlığıÇay işletmeleri genel müdürlüğünü yazanlar ?Üniversitede memur olmak?

Sözlük

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